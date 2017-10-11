۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

توده جدید گرد و غبار وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: توده جدیدگرد و غبار وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توده جدیدگرد و غبار وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: با توجه به ورود یک توده گردوغبار به مرز جنوب غربی کشور و شرایط مناسب برای انتقال آن به استان، برای امروز بعدازظهر پدیده گردوغبار در برخی مناطق موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی عنوان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی طی سه روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برای سه روز آینده نیز کاهش نسبی دما پیش بینی می شود و در برخی مناطق دمای کمینه به زیر صفر کاهش خواهد یافت.

