به گزارش خبرنگار مهر، اصحاب رسانه استان اصفهان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور بر سر مزار شهید حججی با این شهید بزرگوار و شهدای مدافع حرم تجدید عهد و میثاق کردند.

پدر شهید پاسدار محسن حججی در این مراسم فروتنی را از ویژگی‌های بارز این شهید بزرگوار برشمرد و اظهار داشت: احترام به همه افراد به ویژه والدین، اجرای تمام احکام الهی از واجب و مستحب، خواندن نماز اول وقت و نماز شب از دیگر خصوصیات بارز محسن بود.

محمدرضا حججی با بیان اینکه شهید محسن در راه اهل بیت و سیدالشهدا (ع) گام گذاشت و لحظه‌ای از مسیر مستقیم منحرف نشد، تاکید کرد: رهبر انقلاب فرمودند «حججی حجت خدا بر مردم شد»، توصیه من به جوانان این است که بر این مطلب تحقیق کنند که شهید حججی چگونه مسیر زندگی را پیمود و دلیل حجت قرار گرفتن وی چه بود.

وی ادامه داد: مردم عزیز ایران با حضور پرشور در مراسم تشییع محسن نقشه دشمن را نقش بر آب کردند که از حضور آنها تشکر می‌کنم.

مادر شهید حججی نیز در این دیدار از مردم و جوانان خواست که همچون همیشه با پایبندی به انقلاب و ولایت اجازه ندهند خون این شهیدان راه حق و مدافع حرم پایمال شود.