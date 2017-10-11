شرایط جوی پایدار تا آخر هفته بر روی اصفهان حاکم است

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان تا روز جمعه اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر حاکمیت شرایط نسبتا پایدار جوی بر روی استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه امروز در اکثر نقاط استان اصفهان آسمانی صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: بیشترین سرعت باد در این بازه زمانی در سمیرم با ۱۲ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت آینده نیز میانگین دمای استان اصفهان تغییر محسوسی نخواهد داشت، اضافه کرد: در این بازه زمانی چوپانان با ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و بویین و میان دشت با سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.