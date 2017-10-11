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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

خشک شدن دریاچه ارومیه خطری برای سلامت مردم منطقه است

خشک شدن دریاچه ارومیه خطری برای سلامت مردم منطقه است

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه خطری برای سلامت مردم منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم عصر چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با وی گفت: باید مردم و مسئولان برای احیای دریاچه ارومیه تلاش کنند.

وی سپس با بیان اینکه رعایت استاندارد در بحث زیست محیطی ضروری است، ادامه داد: مشکلات دریاچه ارومیه باید هرچه سریعتر رفع شود.

وی هشداری نسبت به خشک شدن کامل دریاچه ارومیه داد و گفت: امیدواریم سازمان محیط زیست هم به آن توجه جدی داشته باشد برای اینکه امروز بحران دریاچه ارومیه برای آذربایجان شرقی و استان های همجوار تهدیدآفرین است.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه باید استاندارد تولیدات داخلی رعایت شود، ادامه داد: اگر استاندارد رعایت شود و محصولات باکیفیتی تولید کنیم شاهد بی نیازی از محصولات خارجی می شویم.

کد مطلب 4111336

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