خشک شدن دریاچه ارومیه خطری برای سلامت مردم منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم عصر چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با وی گفت: باید مردم و مسئولان برای احیای دریاچه ارومیه تلاش کنند.

وی سپس با بیان اینکه رعایت استاندارد در بحث زیست محیطی ضروری است، ادامه داد: مشکلات دریاچه ارومیه باید هرچه سریعتر رفع شود.

وی هشداری نسبت به خشک شدن کامل دریاچه ارومیه داد و گفت: امیدواریم سازمان محیط زیست هم به آن توجه جدی داشته باشد برای اینکه امروز بحران دریاچه ارومیه برای آذربایجان شرقی و استان های همجوار تهدیدآفرین است.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه باید استاندارد تولیدات داخلی رعایت شود، ادامه داد: اگر استاندارد رعایت شود و محصولات باکیفیتی تولید کنیم شاهد بی نیازی از محصولات خارجی می شویم.