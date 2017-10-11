۶ عدد ادوات شکار غیرمجاز در شهرستان رضوانشهر کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، اکبر میغی اظهار کرد: چهار رشته دام هوایی و دو دستگاه خرچنگ دام در شهرستان رضوانشهر کشف و ضبط شده است.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست رضوانشهر در طی گشت زنی و حفاظت از مناطق حوزه استحفاظی در سطح شهرستان اقدام به کشف و جمع آوری چهار رشته دام هوایی در اراضی شالیزار و همچنین کشف دو دستگاه خرچنگ دام در داخل رودخانه‌های این شهرستان کردند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رضوانشهر خاطرنشان کرد: باتوجه به فرا رسیدن فصل سرما و مهاجرت پرندگان به رضوانشهر ماموران این اداره با اهتمام ویژه به پایش از مناطق مختلف شهرستان با همکاری همیاران محیط زیست کرده و با هرگونه تخلف در این خصوص از طریق مراجع قضایی به شدت برخورد می شود.