۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

با هدف حل اختلافات موجود؛

پاریس، اسپانیا و منطقه کاتالونیا را به گفتگو فراخواند

فرانسه از اسپانیا و دولت محلی کاتالونیا خواست تا در چارچوب قانون‌ اساسی عمل کرده و اختلافات موجود را با گفتگو حل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرانسه ضمن عدم تأئید نتایج همه پرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا که در روز اول اکتبر سال جاری میلادی برگزار شد، از دو طرف خواست تا در چارچوب قانون‌ اساسی عمل کرده و اختلافات موجود را با گفتگو حل کنند.

وزارت خارجه فرانسه در این خصوص اعلام کرد: راه حل بحران کنونی رجوع به قانون اساسی اسپانیا و احترام به مشروعیت آن است.

گفتنی است دیروز سه شنبه «کارلوس پیگدمون» بیانیه استقلال این منطقه را امضا کرد، اما روند جدایی را به تعویق انداخت تا باب مذاکره با دولت مادرید باز بماند.

در همین راستا، «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا وی را متهم کرد که از روی عمد با لحن دو پهلو صحبت می کند و خواستار شفاف سازی از سوی پیگدمون شد.

ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا به نخست وزیر این اختیار را می دهد تا در صورت نیاز، خودمختاری کاتالونیا را لغو کند.

 با این حال راخوی هرگونه تصمیم در این رابطه را به زمانی موکول کرد که پیگدمون درباره اظهارات دیروز خود شفاف سازی کرده باشد.

