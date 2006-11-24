جعفری درباره اجرای "زکریای رازی" در شیراز به خبرنگار مهر گفت: "این نمایش با حمایت اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل ارشاد استان فارس از سه روز پیش میهمان تالار حافظ شیراز است و تا روز دوشنبه ششم آذر به اجرای خود در این تالار ادامه می دهد."



این کارگردان افزود: "استقبال تماشاگران شیرازی از این نمایش در این سه اجرا بسیار خوب بوده و این تجربه خوبی برای گروه ما نیز بود. ساعت اجرای نمایش 19 است و هادی کمالی مقدم، رضا مختاری، اسماعیل بختیار، امیر بختیار، مجید فروغی، شاهین علایی نژاد، پریسا وثوقی، بهروز پورگرجی، رضا پاپی و مروارید جعفری بازیگران آن هستند."



سال گذشته در اجرای نمایش "زکریای رازی" در تهران میکائیل شهرستانی نقش زکریای رازی را بازی کرد، اما در اجرای شیراز هادی کمالی مقدم عهده دار ایفای این نقش شده است. ظاهرا شهرستانی و صنم صالحی به دلیل مشکلاتی نتوانستند در اجرای شیراز همراه گروه باشند.



جعفری همچنین گفت: "اجرای شیراز به خاطر داشتن فضای مساعد، همکاری هنرمندان شیرازی و ساخت دکور مناسب و زیبا بهتر از اجرای تهران شده است. اگر حمایت لازم از گروه ما شود، پس از شیراز "زکریای رازی" را در شهرستان های اصفهان، مشهد و تبریز نیز اجرا می کنیم."