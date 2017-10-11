یک پروژه آموزشی خیرساز درخمین افتتاح شد/صرف هزینه ۱۰میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، این آموزشگاه که روز چهارشنبه به افتتاح رسید، با هزینه ای بالغ بر ۱۰میلیارد ریال توسط یک خیر مدرسه ساز با زیربنای آموزشی ۷۳۹ متر مربع و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی بازگشایی شد.

مدیر آموزش و پرورش خمین در آیین بهره برداری از این آموزشگاه خیرساز گفت: خیرین مدرسه ساز سرمایه های اجتماعی جامعه را افزایش می دهند و علاوه بر ساخت یک فضای آموزشی روحیه نیک اندیشی و ترویج کار خیر را در جامعه تقویت می کنند.

مهدی محمدی اظهار کرد: توسعه و پیشرفت یک جامعه در گرو اعتقاد و باور به کمک رسانی و حمایت های همه جانبه اقشار مردم و ازجمله خیرین است.

محمدی بیان کرد: با توجه به اینکه در شهرستان خمین در بسیاری از مناطق پتانسیل رشد جمعیت وجود دارد، بنابراین در سال های آتی کمبود فضاهای آموزشی و نیاز به احداث این فضاها احساس خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر کمک ها و مشارکت و حمایت های خیرین در توسعه و احداث فضاهای آموزشی نبود، نظام تعلیم و تربیت در سطح جامعه وضعیت مطلوبی نداشت.

مدیر آموزش و پرورش خمین تصریح کرد: با توجه به اعتبارات محدود برای بهسازی توسعه و احداث فضاهای آموزشی خیران می توانند در مقیاس های کوچک نیز مانند ساخت آزمایشگاه، کارگاه های آموزشی، نمازخانه و کتابخانه به نظام تعلیم و تربیت کمک کنند.

امسال ۲۳۰کلاس پذیرای بیش از ۱۷هزار دانش آموز در خمین بود

در این مراسم همچنین فرماندار خمین اظهار داشت: محور توسعه جامعه آموزش و پرورش است و توجه به زیرساخت های تعلیم و تربیت پیشرفت همه جانبه را در سطح جامعه تضمین می کند.

سید مهدی ساداتی بیان کرد: خیران در ارتقای شاخص های آموزشی نقش ارزشمندی را ایفا می کنند و مشارکت در امر خیر زمینه ساز تبلور اندیشه و ترویج فرهنگ کار نیک در جامعه است.

وی تصریح کرد: شهرستان خمین ظرفیت و پتانسیل لازم را برای جلب مشارکت و حمایت خیران در توسعه بخشی به فضاهای آموزشی دارد و بسترهای لازم برای تحقق این امر نوید بخش آینده ای روشن برای نظام تعلیم و تربیت است.

فرماندار خمین خاطر نشان کرد: در سال تحصیلی جدید ۲۳۰ کلاس پذیرای بیش از ۱۷ هزار دانش آموز در سطح شهرستان بود و با برنامه ریزی های مطلوب شاهد هستیم که در شهرستان خمین مدرسه دو نوبته وجود ندارد.