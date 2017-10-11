به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که روسیه با اتهاماتی که علیه دمشق در خصوص استفاده از سلاح های شیمیایی مطرح می شود، مقابله می کند.

وی پس از دیدار با «ولید معلم» همتای سوری خود گفت: روسیه با تلاش ها برای متهم کردن سوریه به استفاده از سلاح شیمیایی مقابله خواهد کرد. ما همچنین به شدت در برابر هر گونه تلاش برای سیاسی کردن پرونده مواد شیمیایی و تلاش برای متهم کردن دولت سوریه بدون هیچگونه اثبات یا تحقیق حرفه ای به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، مخالفت می کنیم.

لاوروف تاکید کرد که روسیه باید از ارزیابی اخیر رهبران سوریه در حل بحران این کشور مطلع باشد تا طرفین بتوانند هماهنگی در همه زمینه ها را ادامه دهند.

وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره به موفقیت هر دو کشور در مبارزه با تروریسم تصریح کرد: امروز ما برای بحث در مورد سیاست خارجی مشارکت خود فرصت داریم، اول از همه اینکه علاوه بر موفقیت در جنگ با تروریسم، در حالی که ارتش سوریه با حمایت نیروهای هوافضایی روسیه پیشروی می کند، آمادگی برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه در حال افزایش است.