گابریل: اعلام یکجانبه استقلال کاتالونیا غیر مسئولانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که راه حل بحران (میان مادرید با سران منطقه خودمختار کاتالونیا) را تنها در عمل به قانون اساسی اسپانیا می توان جستجو کرد.

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: اعلام یکجانبه استقلال کاتالونیا غیرمسئولانه است.

وی در ادامه تأکید کرد: راه حل پایدار و همیشگی می تواند تنها از طریق گفتگو بر مبنای حاکمیت قانون و در چارچوب قانون اساسی اسپانیا شکل گیرد.

گفتنی است دیروز سه شنبه «کارلوس پیگدمون» بیانیه استقلال این منطقه را امضا کرد، اما روند جدایی را به تعویق انداخت تا باب مذاکره با دولت مادرید باز بماند.

در همین راستا، «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا وی را متهم کرد که از روی عمد با لحن دو پهلو صحبت می کند و خواستار شفاف سازی از سوی پیگدمون شد.

ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا به نخست وزیر این اختیار را می دهد تلا در صورت نیاز، خودمختاری کاتالونیا را لغو کند.

با این حال راخوی هرگونه تصمیم در این رابطه را به زمانی موکول کرد که پیگدمون درباره اظهارات دیروز خود شفاف سازی کرده باشد.