به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر چهار شنبه در نشست با مدیر عامل شرکت پست با اشاره به اینکه ایده های جدید اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت های برای ایجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری بهره برد.

وی عنوان کرد: بهره گیری از ایده های و طرح های اشتغالزای خلاقانه در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در عملی سازی ایده های خلاقانه اشتغالزا در این استان دارد که باید از همه ظرفیت ها برای کاهش نرخ بیکاری در استان استفاده کرد.

کسب و کارهای اینترنتی در چهارمحال و بختیاری توسعه یابد

وی عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری توانمندی ها وپتانسیل های ارزشمندی دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: کسب و کارهای اینترنتی و مجازی از ظرفیت های اشتغالزا در استان چهارمحال و بختیاری هستند که باید از این ظرفیت ها در استان بهره برد.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رونق بخش اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از سرمایه گذاران محقق می شود.

بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری جذب شود

وی گفت: باید تلاش کرد که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری جذب شود.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هم اکنون جوانان با استعداد در این استان از ظرفیت های ارزشمند به شمار می رود، تاکید کرد: باید زمینه بهره گیری از ظرفیت جوانان با استعداد در این استان فراهم شود.