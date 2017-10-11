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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

ایلدریم:متوجه تلاش برای تشکیل گذرگاه تروریستی در شمال سوریه هستیم

ایلدریم:متوجه تلاش برای تشکیل گذرگاه تروریستی در شمال سوریه هستیم

نخست وزیر ترکیه با ابراز امیدواری برای عادی سازی روابط آنکارا و واشنگتن گفت: متوجه تلاش برای تشکیل گذرگاه تروریستی در شمال سوریه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی در گردهمایی استانداران این کشور در کاخ «چانکایا» واقع در آنکارا درباره تعلیق صدور روادید میان آنکارا و واشنگتن گفت: امیدواریم روابط دو کشور به زودی به حالت عادی بازگردد.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: ترکیه در چنین شرایطی که تنش های منطقه‌ ای و جهانی رو به افزایش است، عقل سلیم را کنار نخواهد گذاشت.

«بنعلی ایلدریم» ادامه داد: در سال جاری هزار عضو گروه تروریستی داعش در این کشور دستگیر شده‌اند.

وی افزود: ما چشم به خاک هیچ کشوری ندوخته ایم. متوجه تلاش برای تشکیل یک گذرگاه تروریستی در شمال سوریه هستیم و برای اتخاذ تدابیر لازم در آن جا حضور داریم.

نخست وزیر ترکیه تأکید کرد: اداره اقلیم کردستان عراق با این اقدام بی‌معنا موقعیت کنونی و تمامیت ارضی عراق را نابود می‌کند. این تصمیم همچنین تهدیدی برای امنیت ملی ما و صلح منطقه ای به شمار می‌رود.

کد مطلب 4111404

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