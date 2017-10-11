به گزارش خبرنگار مهر، امان‌الله حسین‌پور، ظهر چهارشنبه، در حاشیه مراسم جشن عاطفه‌ها که در استادیوم وحدت آزادشهر برگزارشد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها امسال در دو مرحله، نخست در شهریور و در مرحله دوم، امروز ۱۹ مهر در مدارس برگزار شد.

وی افزود: در این مرحله ۳۰۰ هزار پاکت در بین دانش آموزان استان توزیع شد تا خانواده و دانش آموزان کمک های نقدی خود را خود را به واسطه کمیته امداد امام خمینی (ره) به دست نیازمندان برسانند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان تصریح کرد: ۳۲۰ هزار دانش آموزان در سراسر استان در مراسم ویژه جشن عاطفه ها با شعار «مهر در انتظار همدلی» شرکت کردند.

حسین پور یادآور شد: کمک های جمع آوری شده برای کمک هزینه تحصیلی ۱۰ هزار دانش آموز و بیش از هزار دانشجوی مددجوی تحت حمایت این نهاد و دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت غیر تحت حمایت هزینه می شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن عاطفه ها در آغاز سال جدید، گفت: این جشن با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و دانشجویان نیازمند برگزار می شود تا هیچ دانش آموزی برای نبود امکانات مالی از تحصیل باز نماند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در پایان متذکّر شد: هم وطنان می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی # ۰۱۷ *۸۸۷۷* و شماره حساب ۰۱۰۲۱۹۶۴۵۹۰۰۰ و شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۸۰۰۰۸۱۸۹ نزد بانک صادرات کمک‌های نقدی خود را برای جشن عاطفه ها واریز کنند.