۱۰۰۰ پرونده تخلف صنفی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۶۳ پرونده تخلفات در بخش اصناف چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است، اظهار داشت: این پرونده های تخلفاتی از ابتدای سالجاری طی بررسی های بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: این پرونده ها با ارزش دو میلیارد و۶۰۸ میلیون ریال تشکیل و به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

۳۱ هزار بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری انجام شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این تخلفات در حوزه های کم فروشی، تقلب، گرانفروشی، رعایت نکردن بهداشت و... بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری بیش از ۳۱ هزار بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بازرسی ها از واحدهای صنفی به طور منظم در طول سال انجام می شود و با متخلفان برخورد قانونی می شود.