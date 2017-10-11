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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۱

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۱۰۰۰ پرونده تخلف صنفی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

۱۰۰۰ پرونده تخلف صنفی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۶۳ پرونده تخلفات در بخش اصناف چهارمحال و بختیاری تشکیل شد.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۶۳ پرونده تخلفات در بخش اصناف چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است، اظهار داشت: این پرونده های تخلفاتی از ابتدای  سالجاری طی بررسی های بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است.

وی عنوان کرد:  این پرونده ها با ارزش دو میلیارد و۶۰۸ میلیون ریال تشکیل و به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

۳۱ هزار بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری انجام شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این تخلفات در حوزه های کم فروشی، تقلب، گرانفروشی، رعایت نکردن بهداشت و... بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری بیش از ۳۱ هزار بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بازرسی ها از واحدهای صنفی به طور منظم در طول سال انجام می شود و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

کد مطلب 4111428

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