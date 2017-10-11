به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری موجب توسعه استان و ایجاد اشتغال می شود.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز بهره گیری از ایده های جدید وخلاقانه است که این امر نقش مهمی در توسعه استان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تقاضای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، تاکید کرد: فرصت های سرمایه گذاری ارزشمندی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرند.

منطقه آزاد اقتصادی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

وی ادامه داد: احداث منطقه آزاد اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین پروژه هایی است که در این استان در حال اجرا است.

سلیمانی ادامه داد: منطقه آزاد اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری موجب رونق اقتصادی در چهارمحال و بختیاری می شود و میزان سرمایه گذاری را در استان افزایش می دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با بهره برداری از این منطقه شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان خواهیم بود.