توانایی های علمی و مهارتی روانشناسان مورد ارزیابی قرار می گیرد

دکتر محمد حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون این طرح در مراحل مطالعاتی بوده و اجرای آن به طور جدی در اولویت کار این سازمان قرار گرفته و پیگیری می شود.

وی گفت: در حال حاضر برای سنجش علمی روانشناسان تنها به آخرین ریز نمرات آنان اکتفا می شود اما بنا داریم تمامی افرادی که برای اخذ پروانه اشتغال به کار در مراکز مشاوره و روانشناسی به این سازمان مراجعه می کنند ، میزان توانایی های آنان از طریق آزمون و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گیرد.

قائم مقام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره همچنین یادآور شد: این طرح تا زمان پایان مراحل مقدماتی و تصویب آن در شورای مرکزی به اجرا در نمی آید ، لذا صدور پروانه اشتغال به کار برای همه روانشناسان و مشاوران مطابق دستورالعمل های قبلی انجام خواهد شد.