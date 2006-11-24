۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۶

در قالب آزمون و مصاحبه حضوری ؛

توانایی های علمی و مهارتی روانشناسان مورد ارزیابی قرار می گیرد

قائم مقام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: طی سال های آتی میزان توانایی های علمی و مهارتی تمامی روانشناسان و مشاوران کشور از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه حضوری از سوی سازمان نظام روانشناسی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

دکتر محمد حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون این طرح در مراحل مطالعاتی بوده و اجرای آن به طور جدی در اولویت کار این سازمان قرار گرفته و پیگیری می شود.

وی گفت: در حال حاضر برای سنجش علمی روانشناسان تنها به آخرین ریز نمرات آنان اکتفا می شود اما بنا داریم تمامی افرادی که برای اخذ پروانه اشتغال به کار در مراکز مشاوره و روانشناسی به این سازمان مراجعه می کنند ، میزان توانایی های آنان از طریق آزمون و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گیرد.

قائم مقام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره همچنین یادآور شد: این طرح تا زمان پایان مراحل مقدماتی و تصویب آن در شورای مرکزی به اجرا در نمی آید ، لذا صدور پروانه اشتغال به کار برای همه روانشناسان و مشاوران مطابق دستورالعمل های قبلی انجام خواهد شد.

