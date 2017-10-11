داشتن گذرنامه و ویزا برای خروج از مرز در ایام اربعین الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم بعد از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی - توجیهی مدیران قرارگاه فرهنگی شهرستانهای ۶ استان کشور که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط خاص حاکم در عراق و به دلیل فراهم آوردن شرایطی برای امنیت بیشتر زائران، به هیچ وجه تردد بدون ویزا و گذرنامه میسر نخواهد بود.
مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: البته فرمانده ناجا بارها بر این موضوع تأکید کرد که عبور از مرزها بدون گذرنامه امکانپذیر نیست.
معممیمقدم تأکید کرد: پول و هزینه اخذ ویزا به حساب طرف عراقی میرود نه ایرانی، که بعضی افراد اظهار میکنند ایران هزینه ویزا را دریافت نکند.
وی افزود: در خصوص هزینه بیمه هم سال گذشته دیدید کسانی که در منبرها و تریبونها میگفتند اگر فرد یا افرادی آسیب دیدند ما خودمان هستیم و پرداخت میکنیم در خصوص شهادت ایرانیان در عملیات تروریستی حله کجا بودند؟
عضو کمیته فرهنگی اربعین افزود: کمیته کنسولی ستاد اربعین که مسئولیت آن با وزارت امور خارجه کشورمان است مذاکراتی با وزارت کشور، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاهها مرتبط عراق داشته و دولت عراق هم بر این موضوع تاکید داشته که زائرانی که میخواهند به عتبات عالیات مشرف شوند، بایستی حتما دارای ویزا باشند.
مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان تاکید کرد که تمکین از قانون از الزامات دینداری است.
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