به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با ارسال پیامی توئیتری به اخبار منتشره درباره درخواست وی برای ۱۰ برابر شدن زرادخانه اتمی این کشور واکنش نشان داد.

رئیس جمهور آمریکا در این باره اعلام کرد: «اِن‌بی‌سیِ» جعلی (باز هم) داستان‌ سرایی کرده که من می‌ خواهم زرادخانه اتمی‌ آمریکا ۱۰ برابر شود.

وی ادامه داد: تخیل محض با هدف پایین آوردن اعتبار من. اِن‌بی‌سی=سی‌اِن‌اِن.

رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد: با این همه خبرهای جعلی که از سوی «اِن‌بی‌سی» و برخی از شبکه ها منتشر می شود، باید دید چه زمانی می توان مجوز آن ها را به چالش کشید. (این شبکه ها) برای کشور مضر هستند.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش شبکه خبری «اِن‌بی‌سی» اعلام کرد که سه مقام آمریکائی که در نشستی با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تابستان گذشته سال جاری میلادی با مشارکت مسئولان عالی امنیت ملی این کشور شرکت کرده بودند، گفته اند که وی خواستار حدوداً ۱۰ برابر شدن زرادخانه اتمی آمریکا شده بود.

به گزارش «اِن‌بی‌سی»، این نشست در ۲۰ جولای سال جاری میلادی برگزار شده و اعلام این خبر از سوی وی موجب شگفتی برخی از مشاوران ترامپ از قبیل رئیس ستاد مشترک ارتش و رکس تیلرسون، وزیر خارجه این کشور شده است.