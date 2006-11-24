باشگاه پرسپولیس جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در بازی روز جمعه 12/8/85 دو تیم پرسپولیس و استقلال از سری رقابتهای لیگ برتر (جام خلیج فارس) بازیکنان تیم پرسپولیس از پیراهن ترکیبی با رنگهای قرمز و سفید استفاده کردند که در فرم سازمان لیگ، لباس سوم تلقی می شد.

به همین خاطر طبق حکم هیأت منصفه سازمان لیگ، باشگاه مذکور به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جریمه محکوم شد. حکم صادره ظرف مدت یک هفته پس از رویت قابل تجدید نظرخواهی در شورایعالی استیناف است.

* سرمربی تیم شیرین فراز کرمانشاه دو جلسه محروم شد

در بازی روز سه شنبه 23/8/85 دو تیم اتکا تهران و شیرین فراز کرمانشاه از سری مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور که در ورزشگاه اتکا تهران برگزار شد، فراز کمالوند سرمربی تیم کرمانشاهی با استفاده از الفاظ رکیک به داور مسابقه اهانت کرد. به همین خاطر نامبرده بر طبق رأی کمیته انضباطی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم شیرین فراز کرمانشاه و شرکت در مسابقات رسمی محکوم شد.



* بازیکن تیم کشت و صنعت محروم شد

طبق گزارش داور دیدار دو تیم اکباتان تهران و کشت و صنعت شوشتر از سری مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور که روز سه شنبه 23/8/85 در ورزشگاه الیاف تهران برگزار شد، شاهرخ زلفی بازیکن تیم میهمان با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به داور مسابقه اهانت کرد. بر طبق رأی کمیته انضباطی نامبرده به از همراهی تیمش در دو بازی رسمی محروم شد.