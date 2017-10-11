کشف ۶۰ دستگاه تلفن همراه قاچاق در کرمانشاه

سرهنگ علیرضا مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عوامل پلیس آگاهی استان با اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی موفق شدند یک محموله کالای قاچاق را شناسایی کنند.

وی افزود: بر همین اساس یک تیم عملیاتی از کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه اعزام و در نهایت مینی بوس حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مقصد این محموله استان همدان بوده است، گفت: در بازرسی از خودروی توقیفی ۶۰ دستگاه تلفن همراه قاچاق که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ مرزبانی تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله مکشوفه را بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

وی با بیان اینکه محموله از مرزهای غربی بارگیری شده بود، خاطرنشان کرد: یک متهم در این ارتباط دستگیر و پرونده تحت رسیدگی قرار دارد.