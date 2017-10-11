به گزارش خبرنگار مهر، پس از بهره برداری از خط دوم قطار شهری که بهمن سال گذشته به صورت نیمه کار انجام شد قرار بود مرداد ماه امسال و همزمان با میلاد امام رضا(ع) خطوط اول و دوم قطار شهری در میدان شریعتی به یکدیگر متصل شوند.

اما به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین نقدینگی مناسب این مهم یک ماه به تعویق افتاد و قرار بود در شهریور ما خط دوم قطار شهری نیز به میدان شریعتی برسد که این مهم نیز محقق نشد.

حالا پس از گذشت چند ماه مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد از مشکلات بودجه ای می گوید و معتقد است تکمیل خط دوم قطار شهری به ۴۵۰ میلیارد تومان پول نیازمند است.

موضوعی که به نظر می رسد اولین چالش شورای پنجم و شهردار جدید در تامین منابع لازم برای فعالیت های عمرانی شهر است.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نظر مدیران جدید شورا و شهرداری تکمیل تمامی ایستگاه‌های باقی مانده خط ۲ شامل سعدی، میدان شریعتی، الندشت، کوهسنگی و شهید کاوه و سپس بهره‌برداری از ادامه مسیر است.

کیانوش کیامرز با اشاره به بهره‌برداری از ایستگاه میدان شهدا در فاز یک، اظهار کرد: پیش از این قرار بود با تکمیل ایستگاه شریعتی، خط ۲ به خط یک در ایستگاه شریعتی متصل شود و از ایستگاه سعدی نیز به عنوان ایستگاه عبوری استفاده گردد تا کار تجهیز ایستگاه سعدی به پایان برسد.

وی با اشاره به نیمه تمام بودن بخشی از ایستگاه‌های خط ۲، افزود: ایستگاه راه‌آهن به ۲.۵ ‌میلیارد تومان، ایستگاه شهدا به ۳ میلیارد تومان و ایستگاه سعدی به ۲ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد و امیدواریم با اختصاص اعتبار، این ایستگاه‌ها را نیز تا پایان سال تکمیل کنیم.

کیامرز با اشاره به ضرورت اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل خط ۲ قطارشهری، اظهار کرد: اعتباراتی که از محل فروش اوراق مشارکت به خط ۲ تزریق شد، به اتمام رسیده و هم‌اکنون مدیریت شهری جدید به دنبال تامین منابع مالی از محل منابع شهرداری و ظرفیت بانک‌ها طی دو هفته آینده است.