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۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۱۸

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج :

70 هزار نفر در مناطق محروم به صورت رایگان درمان شده اند

در طول یکسال گذشته بسیج جامعه پزشکی بیش از 70 هزار نفر را در مناطق محروم به صورت رایگان درمان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  سردار میراحمدی با اشاره به خدمات ارزنده گروههای پزشکی و پیراپزشکی در 8 سال دفاع مقدس گفت : امروز بسیج جامعه پزشکی با عضویت بیش از 20 هزار پزشک می تواند خدمات شایسته ای را برای این انقلاب و مردم انجام دهد.

وی با اشاره به این که در طول سال گذشته 70 هزار نفر از مردم مناطق محروم مورد حمایت پزشکی نیروی مقاومت بسیج قرار گرفته اند افزود : این تعداد با تلاش 8 هزار نفر از پزشکان بسیج جامعه پزشکی تحت درمان قرار گرفته اند.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج با اشاره به کارآمدی تفکر بسیجی در تمامی عرصه های جامعه تصریح کرد : در عرصه خدمات رسانی پزشکی شما انسان های مخلص، مردمیار، نوع دوست نیز می توانید مانند گذشته خدمات ارزنده را برای جامعه انجام داده و این خدمات را به چندین برابر افزایش دهید.

کد مطلب 411148

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