70 هزار نفر در مناطق محروم به صورت رایگان درمان شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار میراحمدی با اشاره به خدمات ارزنده گروههای پزشکی و پیراپزشکی در 8 سال دفاع مقدس گفت : امروز بسیج جامعه پزشکی با عضویت بیش از 20 هزار پزشک می تواند خدمات شایسته ای را برای این انقلاب و مردم انجام دهد.

وی با اشاره به این که در طول سال گذشته 70 هزار نفر از مردم مناطق محروم مورد حمایت پزشکی نیروی مقاومت بسیج قرار گرفته اند افزود : این تعداد با تلاش 8 هزار نفر از پزشکان بسیج جامعه پزشکی تحت درمان قرار گرفته اند.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج با اشاره به کارآمدی تفکر بسیجی در تمامی عرصه های جامعه تصریح کرد : در عرصه خدمات رسانی پزشکی شما انسان های مخلص، مردمیار، نوع دوست نیز می توانید مانند گذشته خدمات ارزنده را برای جامعه انجام داده و این خدمات را به چندین برابر افزایش دهید.