مسابقات گوجوریو گوجوکای بانوان غرب کشور در کرمانشاه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات قهرمانی غرب کشور سبک گوجوریو گوجوکای کاراته بانوان در سالن شهید بهشتی کرمانشاه با حضور تیمهایی از استان‌های غرب و با با شرکت ۱۸۰ نفر در دو رشته کاتا و کومیته به‌صورت تیمی و انفرادی با قضاوت داوران و نظارت مستقیم گلاویژ محمدی نماینده این سبک در استان کرمانشاه برگزار شد.

نبی فتحی، نماینده فدراسیون کاراته در کرمانشاه در خصوص نتایج این رقابت‌ها به خبرنگار مهر، گفت: تیم نورالحسین به مربیگری گلاویژ محمدی بر سکوی نخست ایستاد، تیم باشگاه فجر به مربیگری فرشته حیدری مقام دوم را کسب نمود و در نهایت تیم شهرستان پاوه با مربیگری وجیهه مرادی توانست عنوان سومی این دوره از مسابقات را کسب نماید.

وی وجود مربیان فعال کاراته را سبب تقویت این رشته ورزشی و تزریق بازیکن به تیمهای استانی، لیگ و حضور در تیمهای ملی دانست و گفت: باید زمینه را برای فعالیت مربیان فعال فراهم نماییم چراکه ما به دنبال اعتلای کاراته و کسب بهترین نتایج در زمینه های مختلف هستیم.

وی بیان کرد: برای کسب نتیجه و مطرح شدن قهرمانان استانی در المپیک و میادین بین المللی باید با حضور کارشناسان و دست اندرکاران کاراته، زمینه را برای فراهم شدن زیرساختها از جمله امکانات لازم، فضای تمرین، اسپانسر و نیز نگاه مثبت مسئولین ارشد استان ایجاد نماییم.

فتحی گفت: کاراته استان با پتانسیل بسیار خوب در بحث پرورش مربی، بازیکن و داوران باسابقه مستحق هرگونه حمایت است.