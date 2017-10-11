به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اعلام گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پایبندی تهران به توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام»، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه با موضوع «مقابله با تهدیدات تمام قدّ ایران» نشستی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، «اد رویس» رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این نشست اعلام کرد که این توافق باید با همکاری واشنگتن با متحدانش «سفت و سخت اجرا شود»، اما لازم نیست که ما از آن خارج شویم.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این نشست ادامه داد: اگرچه این توافق دارای نواقصی است، معتقدم که ما باید آن را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: باید با همکاری اروپائی ها، برخی موارد مهم را به آن اضافه کنیم؛ مفادی که مهار رفتارهای خطرناک ایران را برای ما میسر می سازد.

این جمهوریخواه تندرو درباره برنامه دفاع موشکی ایران نیز ادعا کرد: موشک‌ های ایران برای هدف قرار دادن آمریکا طراحی شده‌اند!

عضو مجلس نمایندگان آمریکا بدون اشاره به تهدیدات صریح رژیم اشغالگر قدس برای منطقه و نیز ماهیت دفاعی برنامه موشکی ایران مدعی شد: هیچ کشوری برنامه موشکی مشابه ایران در خاورمیانه ندارد که تهدیدی برای متحدان ما باشد!

رویس در ادامه خواستار نظارت بیشتر بر ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و گفت: مجلس نمایندگان آمریکا تحریم هایی علیه بی ثبات سازی ایران خواهد داشت.

وی درباره حزب الله لبنان مدعی شد: امکانات حزب الله لبنان به شدت نگران کننده شده است و توسعه قوی قدرت حزب الله آن را در جایگاهی پیشرفته برای ماموریت اساسی اش یعنی نابودی اسرائیل قرار می دهد.