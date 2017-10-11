رئیس کل سازمان خصوصی ابقاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی میرعلی‌اشرف عبداله پورحسینی به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. در حکم کرباسیان آمده است:

جناب آقای مهندس میرعلی اشرف عبداله پور حسینی

با سلام

نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی های ارزنده جنابعالی و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان خصوصی سازی، به موجب این حکم به سمت معاون وزیر رئیس کل سازمان خصوصی سازی، منصوب می شوید.

انتظار می رود تمام مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحبنظران به منظور انجام وظایف قانونی و به ویژه در راستای اهداف و برنامه های مندرج در سند راهبردی آن سازمان، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، کلیه بندهای مندرج در بخش اولویت های عمومی و بندهای ۴، ۶ و ۷ اولویت های تخصصی ابلاغی رئیس جمهور محترم و همچنین تعامل سازنده و فعال با سازمان های ذیربط به کار گیرید.

توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسألت می نمایم.