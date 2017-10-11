خدمت به مردم بهترین عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی موینی روز چهارشنبه در مراسم معارفه شهردار محمدیه که در سالن نیایش این شهربرگزار شد اظهارداشت: اگر خدمت به مردم با نیت صادقانه و تلاش همه جانبه صورت گیرد موجب جلب رضایت الهی می شود.

وی افزود: مسئولیت در نظام اسلامی نوعی امانت است که در مدتی محدود در اختیار برخی قرار می گیرد و کاری دائمی نیست که کسی فکر کند جابجا نخواهد شد و این تغییرات طبیعی است اما کسانی در این آزمون پذیرفته می شوند که صادقانه خدمت کنند.

موسوی موینی تصریح کرد: شهرداری از نهادهایی است که با همه مردم سروکار دارد لذا باید خدمات خود را بهص ورت عادلانه در همه نقاط توزیع کند و جنوب و شمال نداشته باشد.

امام جمعه محمدیه گفت: برای مدیران شهری نباید غنی و فقیر فرقی داشته باشد و افراد خاصی را در دفتر بپذیرند و برخی نتوانند وارد حوزه شهردار شوند.

وی برخورد مناسب با مردم را از ویژگی های اساسی شهردار دانست و یادآورشد: شهرداران درب اتاق خود را به روی مردم باز کنند و با برخورد اسلامی و محبت آمیز کار ارباب رجوع را راه بیندازند.

حجت الاسلام موسوی موینی بیان کرد: شهرداران گذشته در این شهر خوب کار کردند وهر کدام کاری ارزشمند نیز یادگار گذاشتند که امروز هم از شهردار جدید انتظار داریم با جدیت در امور برای توسعه شهری و تامین رفاه عمومی و ایجاد شهری آرام برای زندگی تلاش کند.

در ادامه بیات رئیس شورای شهر محمدیه بااشاره به جایگاه و شوراها درتحقق خواسته های مردم اظهار داشت: در دوره های گذشته شوراها اقدامات خوبی ضورت گرفته بود اما لازم بود تغییراتی در نوع مدیریت انجام شود تا کارها سرعت گیرد.

وی افزود: شهر محمدیه با ۳۵ سال قدمت دارای زیرساختهای بسیار خوبی است که برای نمونه ما در این شهر بافت فرسوده نداریم و کار در بخشی از عرصه ها روان تر است.

بیان تصریح کرد: با زیرساختهای فراهم شده در این شهر باید شهرداری انتخاب می شد که از توان تخصصی بالایی برخوردار باشد تا بتواند به توسعه شهری کمک کند.

وی افزود: ۲۱ نفر نامزد احراز مسئولیت شهرداری در محمدیه بودند که پس از بررسی توانمندی آنها در نهایت به ۵ گزینه نهایی رسیدیم.

بیات تصریح کرد: اعضاء منتخب شورا در زمان انتخابات شعارها و تعهداتی را به مردم داده بودند که برای تحقق آنها به شهرداری توانمندوباتجربه و جسور نیاز داشتیم تاکارها زمین نماند که درجمع بندی نهایی توانستیم آقای یدالله لطفی را که در چند شهرداری موفق بودند را برای این مسئولیت انتخاب کنیم.

وی اظهارداشت: از شهردار جدید انتظار داریم در کنار کارهای عمرانی و توسعه شهری به مسائل فرهنگی هم توجه ویژه داشته باشد تا بتوانیم شهر محمدیه را به عنوان بهترین شهر استان قزوین در ابعاد مختلف معرفی کنیم.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات حسین بهزادپور شهردار سابق، یدالله لطفی به عنوان شهردار جدیدمحمدیه معرفی شد.