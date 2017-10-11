زندگی ۲۴ میلیون خانوار در ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر علی چگنی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره بازار مسکن گفت: در ایران از یک سو با مازاد مسکن مواجه ایم و از سوی دیگر با کمبود مسکن. باید بررسی کرد که چرا با این وضع مواجه شده ایم آیا این مشکل منتج از وضعیت بازار است یا سازنده ها الگوی مصرف را رعایت نکرده اند؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونه ای است که ۲۴ میلیون خانوار در ایران داریم ولی ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در حال مصرف است و این ۲۴ میلیون خانوار در این خانه ها زندگی می کنند ادامه داد: با این حال ۲.۵ میلیون خانه خالی داریم و ۲ میلیون واحد خانه دوم؛ اگر رشد خانوار را برای سالهای آینده ۲ درصد در نظر بگیریم برای حل مشکل کمبود مسکن در آینده سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که بخشی از آنها با نوسازی واحدهای موجود نیز جبران خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: همه این موارد نشان می دهد که تطبیق الگوی عرضه و تقاضا اجرا نمی شود و جریان ساخت و ساز در کشور جدا از الگوی بازار است.

وی در پایان تاکید کرد: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران متعلق به وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد شفافیت دربازار مسکن راه اندازی شده است.