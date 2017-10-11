نگاه به طب اسلامی تجاری نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدادوست عصر پنجشنبه در مراسم همایش شفای پایدار که در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد اظهار داشت: انسان علاوه بربعد مادی دارای بعد معنوی است و نمی توان آن را با داروهای خوش آب و رنگ یا طب سنتی درمان کرد بلکه باید باظرفیت دین به دامن شفای پایدار پناه برد و این نگاه حکمای ما به طب اسلامی مانند بوعلی و دیگر دانشمندان ما براین باور بودند که شفای همه بیماران دست خداست و طبیب وسیله ای برای دست یابی به این شفا، نگاه درستی است که باید در جامعه بسط و گسترش یابد.

وی افزود: اگر بااین تعریف پیچده انسان و ابعاد مختلف آن انسان را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که با سنبل طیب، سیاهدانه ورازیانه واستامینوفن نمی توان به شفای پایدار دست یافت بلکه باید از ظرفیت دین استفاده کرد.

وی ادامه داد: نگاه دیگر در تعریف طب سنتی نگاهی است که با استفاده از آیات و روایات می توان به طبابت پرداخت اما با این نگاه هم شفای پایدار امکان پذیر نیست زیرا دین اسلام که یک دین کامل و جامع است برای تبیین یک قانون علاوه بر قرآن و سنت، به اجماع و عقل هم بسنده می شود وچطور امکان دارد که در بحث سلامت بدون در نظر گرفتن شرایط علمی و عقلی برای سلامت افراد نسخه تجویز کرد.

خدادوست اظهار داشت: اگر ما به دنبال شفای پایدار هستیم باید با دست یافتن به سلامت روانی آن را برای جامعه فراهم آوریم نه با استناد به روایات و احادیث به بحث تجارت در طب اسلامی بپردازیم و استفاده ابزاری از روایات بیشتر از آنکه به سلامت جامعه کمک کند سلامت روحی وبه باورهای اعتقادی مردم آسیب می زند.

وی درپایان اظهار داشت: قرآن با تاکید بر هدایت انسان و راههای رسیدن به کمال انسان را فردی دارای عقل و شعور دانسته است که در انتخاب درست با اختیار آزاد بوده است.