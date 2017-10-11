الیوت انگل:مواضع سخت‌ گیرانه‌ علیه ایران با حفظ برجام اتخاذ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه کمیته امورخارجی مجلس نمایندگان آمریکا، «الیوت انگل» (Eliot engel) نائب رئیس دموکرات کمیته‌ روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز امروز چهارشنبه در جلسه استماع این کمیته با موضوع «مقابله با تهدیدات تمام قدّ ایران» به اظهارنظر درباره این توافق پرداخت.

نائب رئیس دموکرات کمیته‌ روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این باره اعلام کرد: من با توافق هسته ای موافق نبودم؛ اما معتقدم اگر از توافق هسته ای با ایران خارج شویم، بزرگترین اشتباه ما خواهد بود.

«الیوت اِنگِل» در ادامه اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست جمهوری اسلامی دشمن آمریکا و متحدانش است.

وی افزود: خروج ما از توافق هسته ای ایران پیامی برای کره شمالی است که دیگر برای مذاکره به ما اعتماد نکند؛ لذا باید مواضع سخت‌ گیرانه ای علیه ایران ضمن حفظ برجام اتخاذ شود.

لازم به ذکر است در نشست کنونی استماع کمیته‌ روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، «جیمز جفری» ( James F. Jeffrey) سفیر پیشین آمریکا در عراق، ترکیه و آلبانی، «چالز والد» (Charles F. Wald) معاون اسبق فرماندهی ارتش آمریکا در اروپا، «دیوید آلبرایت» (David Albright) بنیانگذار و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌ الملل و همچنین «جِیک سالیوان» ( Jake Sullivan) مشاور معاون رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا به عنوان اعضای اصلی حضور دارند.