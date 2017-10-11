همایش ملی«شفای پایدار» در بابل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر ربیعی عصر چهارشنبه درهمایش ملی شفای پایدار در دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: سلامت از نظر بهداشت جهانی دارای چهار بعد رفاهی و روانی، وتبیین سلامت اجتماعی وبعدمعنوی و هفت مولفه است و سلامت در جامعه حاصل نمی‌شود مگر آن‌که چهار وجه و هفت مولفه آن اجرا شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل عنوان کرد: از جمله اهداف این همایش حضور قرآن در سلامت جامعه است و قرآن هم از بعد فیزیکی و هم از بعد معنوی می‌تواند محور سلامت باشد.

ربیعی ادامه داد: مسئول سلامت و درمان جامعه، وزارت بهداشت و درمان است و کسی نمی تواند بدون هماهنگی با این وزارت در حوزه سلامت و درمان ورود پیدا کند.

وی افزود: ما مسئول سلامت مردم هستیم و حفظ جان مردم بر عهده ماست و اگر نگاه خردمندانه داشته باشیم، می‌توانیم دستاورد خوبی در طب سنتی داشته باشیم.

دومین همایش ملی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل تا 20 مهرماه در سالن همایش امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه دارد.