موضع دبیر کل اتحادیه عرب درباره بحران قطر و ۴ کشور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد که این اتحادیه در قبال بحران میان قطر و چهار کشور عربی بی طرف است و موضع حمایت گرانه یا مخالف اتخاذ نمی کند.

وی افزود: قطر همچنان عضوی از اتحادیه عرب است و حقوق کامل و مسئولیت های خود را دارد.

ابوالغیط تاکید کرد: اتحادیه عرب حامی تلاش های شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در میانجی گری میان قطر و چهار کشور عربی یعنی عربستان، امارات، بحرین و مصر است.

دبیر کل اتحادیه عرب ابراز امیدواری کرد که این تلاش های میانجی گرایانه موثر واقع شود.

وی بیان کرد: موضع اتحادیه عرب طبق سازوکارهای مورد توافق بر عدم دخالت در بحران است.