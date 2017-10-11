لزوم معافیت مالیاتی در شرایط رکود/زمین تا ۹۰ درصد قیمت مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام عقبایی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره رکود بازار مسکن گفت: یکی از مهمترین روش های رفع رکود در بخش مسکن اصلاح نظام بانکی است که در حال حاضر بحث کاهش سود بانکی به ثمر رسیده و به تدریج آثار آن در بازار مسکن دیده می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بنگاه داری بانکها و ورودنظام بانکی به بخش ساخت وساز افزود: بخش از رکود اقتصادی کشور در اثر سیاست گذاری غلط بانکها بوده است. بانکها با ایجاد هلدینگ های بزرگ ساخت و ساز وارد بخش مسکن شده اند و این تعداد خانه های خالی نتیجه بخشی از اقدامات بانکها است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: برای عبور از رکود مسکن باید «زمین» مدیریت شود. در حال حاضر زمین ۶۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص داده است. در نتیجه ستاد اقتصاد مقاومتی می تواند با یک برنامه و اندیشیدن تمهیداتی برنامه ریزی شده به مدیریت زمین کمک کند تا قیمت مسکن به نرخ واقعی آن برسد. این اقدام می تواند تا ۲۰ درصد در کاهش قیمت مسکن موثر باشد. عقبایی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته و فعلی همواره با تولید مسکن استیجاری موافق بود اظهار داشت: از آنجایی که دولت منابع مالی و بودجه ندارد نتوانسته برای اجرای مسکن استیجاری و ساخت آن از سوی بخش خصوصی جذابیت ایجاد کند.

عقبایی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت مستاجر ایران بیش از ۳۰ درصد برآورد می‌شود و اگر چه در برخی کشورها تا ۶۰ درصد مردم این کشور مستاجر هستند اما این رقم به دلیل نبود انگیزه برای خانه دار شده است چون ملک در آن کشورها کالای سرمایه ای محسوب نمی شود ضمن اینکه مسکن استیجاری به تنهایی بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و باید دستگاههای چون بانک مرکزی، برنامه و بودجه، نظام بانکی و ... نیز کمک کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در کشور ۱۲۴ هزار و ۷۱۰ مشاور املاک داریم و ۶۶۰ هزار نفر مستقیما در این صنف مشغول هستند. از آنجایی که نحوه نرخ گذاری مسکن و ملک در ایران بر اساس قاعده فقهی تسلیط در اخیتار هیچ دستگاهی نیست بنابراین مشاوران املاک از اهمیت بالایی در این بخش برخوردار هستند.

وی با اشاره به قانون صنف مشاوران املاک مصوب سال ۹۲ مجلس اظهار داشت: بر اساس این قانون صدور پروانه املاک تنها با داشتن سواد خواندن و نوشتن از سوی متقاضی انجام می‌شود. آیا چنین فردی می تواند مشاوره تخصصی، علمی و حقوقی در حوزه املاک دهد؟

عقبایی نقش مشاوران املاک در قیمت گذاری ملک را حائز اهمیت دانست و افزود: سرمایه گذاری در بخش مسکن برای خروج بازار مسکن از رکود حائز اهمیت است. در این راستا با اصلاح سیاست های پولی و بانکی و همچنین سیاست های مالیاتی می توانیم به خروج بازار مسکن از رکودکمک کنیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: نقش مالیاتی در بازار مسکن در حال حاضر به صورت علمی نیست. سیاست های مالیاتی بازار مسکن می بایست در شرایط رکود و رونق با یکدیگر فرق داشته باشد که در حال حاضر این گونه نیست و در همه شرایط به یک میزان مالیات اخذ می‌شود.

وی تاکید کرد: در شرایط رکود مسکن معافیت مالیاتی باید اجرا شود.