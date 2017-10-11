به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز ویک، ارتش کره جنوبی با صدور بیانیه ای از آغاز تمرینات نظامی دریایی مشترک این کشور و نیروی دریایی آمریکا در آبهای کره جنوبی خبر داد.

بر اساس این گزارش، این تمرینات نظامی قرار است از روز پنجشنبه در آبراه «جین هان» واقع در جنوب شرق شبه جزیره کره آغاز شود و نیروی دریایی آمریکا نیز از روز شنبه به این تمرینات ملحق خواهد شد.

به گفته ارتش کره جنوبی، نیروهای نظامی کانادا، فیلیپین، آفریقای جنوبی، زلاند نو، انگلیس، ژاپن، تایلند، ترکیه، استرالیا نیز در این تمرین نظامی مشترک شرکت خواهند کرد.

هدف از انجام این تمرینات، جمع آوری مین های دریایی و ایجاد امنیت در آبهای شبه جزیره کره اعلام شده است.

کره جنوبی قرار است ۱۰ کشتی نظامی مین یاب به این تمرینات اعزام کند.

«ویلیام راسل» از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا در این باره گفت: ما در منطقه و حفظ آزادی کشتیرانی در آن سهیم هستیم. لذا ادامه تقویت این شراکت و توانایی عملکرد مشترک بسیار حیاتی است.

لازم به ذکر است دو کشور آمریکا و کره جنوبی پیشتر در سال گذشته نیز تمرینات مشترک مشابهی در آبهای کره جنوبی انجام دادند.