شهرداری ها می توانند به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری روز چهارشنبه در مراسم معارفه شهردار محمدیه گفت: رسانه های گروهی در انعکاس خدمات شهر بسیار موثر هستند و به رسالت خود بخوبی عمل کرده اند که جای تقدیر دارد.

وی اضافه کرد: در گذشته توقع مردم از شهرداری‌ها فقط در خدمات شهری و طرح های عمرانی محدود شده بود اما امروز نگاهی فراتر از این امور در مردم ایجاد شده و مسائل فرهنگی وحقوق شهروندی هم در اولویت قرار دارد.

فرماندار البرز تصریح کرد: اگر شهرداری در امور فرهنگی و آموزش شهروندان سرمایه ‌گذاری کند و در شهرها شاهد نشاط و شادابی باشیم بسیاری از آسیب های اجتماعی و نیز پرونده های قضایی کاهش می یابد.

وی بیان کرد: شهرداران نباید از مسائل فرهنگی غفلت کنند و انتظار میرود در کنار خدمات شهری و کار عمرانی به این امور مهم هم توجه داشته باشند تا با چالش و اسیب مواجه نشویم.

عسگری یادآورشد: بخش محمدیه تنها حوزه‌ای در کشور است که دادستانی و دادگستری مستقل دارد که علت آن بالا بودن ورودی پرونده‌های آن است که باید برای آن تدبیر کرد.

وی گفت: در ریشه یابی این موضوع متوجه می شویم که علت بالا بودن پرونده ها ریشه در مسائل فرهنگی دارد و متاسفانه بیشتر آنها مربوط به ناحیه شهری مهرگان است که باید مدیران شهری توجه بیشتری به این ناحیه داشته باشند.

عسگری تصریح کرد: در طراحی شهری و ارایه خدمات باید به گونه ای عمل کنیم تا در شهر شاهد نظم و انضباط بیشتر و در نتیجه آرامش برای مردم باشیم تا رضایت عمومی هم جلب شده و مکانی مناسب برای زندگی مردم ایجاد شود.

وی گفت: افزایش اعتبارات عمرانی نمی تواند برای شهرداران یک امتیاز محسوب شود بلکه آنچه مهم است عملکرد شهرداری‌ها و فعالیت فرهنگی و توجه به حقوق شهروندی است.

عسگری تصریح کرد:شهر محمدیه چون با یک مطالعه منطقی و نگاه شهری شکل گرفته و از زیرساختهای قابل قبولی برخوردار است ظرفیت مهاجرپذیری دارد و از اقوام مختلف در آن ساکن شده اند به همین دلیل ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی دوچندان است.