راز ماندگاری اشعار حافظ بیان فطریات بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جعفرپور شامگاه چهارشنبه در مراسم یادروز حافظ افزود: راز ماندگاری حافظ بیان فطریاتی زندگی بشر است.

وی ادامه داد: حافظ هویت و فرهنگ یک ایرانی مسلمان است که نه در زمین بلکه در عرش هم از اشعار او استقبال می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: حافظ منادی فرهنگ اسلامی و اخلاقی است و امروز بیشتر به اشعار او نیازمند هستیم و او از ریاکاری دوری می کند و انسان ها را از این مهم دور می کند و این دورنگی را تذکر می دهد.

جعفرپور افزود: حافظ از شهدای راه حق تجلیل می کند، حافظ زا بزرگ می دانیم و برای تعمیر این آرامگاه کوشش م کنیم اما باید تعمیرکار ارزش هایی باشیم که حافظ آن را ندا می دهد.