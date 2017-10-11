  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۸

رایزنی تلفنی چاوش اوغلو وتیلرسون درباره اختلافات آنکارا و واشنگتن

رایزنی تلفنی چاوش اوغلو وتیلرسون درباره اختلافات آنکارا و واشنگتن

وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا در تماسی تلفنی در مورد بحران به وجود آمده در صدور روادید بین دو کشور، گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «مولود چاووش اغلو» وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص مسائل پیش آمده در باره صدور روادید بین ترکیه و آمریکا گفتگو کرد.

این اولین تماس تلفنی این دو وزیر امور خارجه پس از بحران به وجود آمده در خصوص لغو صدور ویزا بین دو کشور است.

جزئیات بیشتری از این تماس، منتشر نشده است.

گفتنی است که درپی بازداشت یک کارمند محلی سرکنسولگری آمریکا در استانبول به جرم جاسوسی و همکاری با گروه تروریستی گولن، سفارتخانه آمریکا در آنکارا روز یکشنبه صدور روادید غیرمهاجرتی را متوقف کرده و سفارتخانه ترکیه در واشنگتن نیز در اقدامی متقابل ارائه خدمات روادید به اتباع آمریکایی را تعلیق کرد.

کد مطلب 4111538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها