رایزنی تلفنی چاوش اوغلو وتیلرسون درباره اختلافات آنکارا و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «مولود چاووش اغلو» وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص مسائل پیش آمده در باره صدور روادید بین ترکیه و آمریکا گفتگو کرد.

این اولین تماس تلفنی این دو وزیر امور خارجه پس از بحران به وجود آمده در خصوص لغو صدور ویزا بین دو کشور است.

جزئیات بیشتری از این تماس، منتشر نشده است.

گفتنی است که درپی بازداشت یک کارمند محلی سرکنسولگری آمریکا در استانبول به جرم جاسوسی و همکاری با گروه تروریستی گولن، سفارتخانه آمریکا در آنکارا روز یکشنبه صدور روادید غیرمهاجرتی را متوقف کرده و سفارتخانه ترکیه در واشنگتن نیز در اقدامی متقابل ارائه خدمات روادید به اتباع آمریکایی را تعلیق کرد.