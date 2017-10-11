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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

الصباغ:

سوریه به تعهدات خود در نابودی سلاح شیمیایی عمل کرده است

سوریه به تعهدات خود در نابودی سلاح شیمیایی عمل کرده است

نماینده سوریه در سازمان منع سلاحهای شیمیایی اعلام کرد که به همه تعهدات خود عمل کرده و سلاح شیمیایی خود را نابود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سوریه اعلام کرد که به همه تعهدات خود به موجب توافق منع سلاح شیمیایی عمل کرده و همه سلاح شیمایی خود را نابود کرده است.

در بیانیه سوریه در هشتاد و ششمین نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه که امروز بسام الصباغ نماینده دائم سوریه درسازمان منع سلاحهای شیمیایی قرائت کرد آمده است: بدون سازو کار مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاحهای شیمیایی امکان تحقیق فراگیر و شفاف برای کشف حقیقت آنچه در خان شیخون در چهارم آوریل ۲۰۱۷ رخ داده، وجود ندارد. باید از پایگاه الشعیرات و خان شیخون با هم نمونه برداری شود و هر گونه تحقیقی جعل شده و شاهدان تقلبی گروههای مسلح فاقد مصداق است.

الصباغ از اتهاماتی که از سوی برخی کشورها درباره به کارگیری دولت سوریه از سلاح شیمیایی می شود ابراز تاسف کرد و آنرا در راستای خدشه دار کردن وجهه دولت سوریه در برابر افکار عمومی و به دست آوردن بهانه برای حمله به سوریه و از بین بردن قدرت دولت برای ایجاب ثبات در سراسر سوریه و مانع تراشی در مسیر موفقیت های ارتش سوریه در جنگ ضد تروریسم جهانی و ممانعت از پیروزی کامل بر آن دانست.

وی خواستار ایجاد فضای سازنده و مثبت میان کشورهای عضو در سازمان و دست برداشتن برخی کشورها از شیوه های فشار و پرهیز از سیاسی کردن موضوع شد.

کد مطلب 4111544

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