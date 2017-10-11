شهرداری محمدیه را پاتوق سیاسی نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله لطفی روز چهارشنبه در مراسم تودیع شهردار سابق که در سالن نیایش برگزار شد اظهارداشت:درابتدای کار از همه مردم و گروههای مختلف که می خواهند بنر تبریک چاپ کنند درخواست می کنم به جای این کار لطفا بیایند حساب و کتاب خود را با شهرداری مشخص کرده و تسویه کنند.

وی بیان کرد: به هیچ وجه نیامده ام خدمات گذشته را زیر سوال ببرم و یا خدای ناکرده پروژه‌های گذشته را که با سختی و مشکلات زیادی کلید خورده را متوقف کنم.

آمده ام کارها نشدنی را عملیاتی و اجرایی کنم

شهردار جدید محمدیه گفت: نیامده‌ام که پروژه‌های دوره قبل راتعطیل کنم بلکه می خواهم کارهای نشدنی را عملیاتی و اجرایی کنم.

لطفی تصریح کرد: تلاش می کنم ادامه دهنده خدمات عمرانی و فرهنگی مدیران گذشته باشم و هرگزبا نادیده گرفتن خدمات گذشتگان خودم را زیر سوال نخواهم برد.

وی گفت: کار در شهرداری نباید سیاسی شود وما نیز اجازه نخواهیم داد تاشهرداری محمدیه به پاتوق سیاسی تبدیل شود بلکه با قدرت آمده ام فعالیت‌هایی را که عده ای معتقدند توان انجام آن وجود ندارد را پیگیری و اجرایی کنم.

لطفی یادآورشد: شورای متفکر و همراه در واقع بزرگترین سرمایه شهردار است و باور دارم با همدلی و دوستی و رفاقت در مدیریت شهری می‌توان کارهای نشدنی را ممکن و رضایت مردم را جلب کرد.

لطفی گفت: اعتقاد دارم با تعامل می توان کارهای نشدنی را ممکن کرد و امروز نیز با اعتماد شورا وحمایت آنها در مسیر توسعه و آبادانی شهر محمدیه با جدیت و قاطعیت گام برخواهم داشت.

در این مراسم از خدمات حسین بهزادپور شهردار سابق تجلیل شد.