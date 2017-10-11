به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی عصر چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز ملی دامپزشکی در استان هرمزگان بیان داشت: رسالت مهم سازمان دامپزشکی نظارت بر ذبح و صید شرعی است و حتی در جوامع غیر مسلمان به اهمیت این امر پی برده‌اند و اعتراف دارند این تاکید اسلام بر ذبح شرعی حیوانات حتما دارای حکمت خاصی است.

رئوفی با گرامیداشت این روز و قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیران و کارکنان اداره کل دامپزشکی هرمزگان با اشاره به نقش مهم نیروی انسانی در هر سازمان، اظهارداشت: نیروهای انسانی خلاق و توانمند هر سازمانی سرمایه و رمز موفقیت آن هستند.

وی تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان با وجود کمبود نیروی انسانی اقدامات بسیارخوبی را به مردم استان ارائه کرده است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: مبارزه، پیشگیری، پایش، کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، کنترل بیماری‌های واگیر دار و نظارت بر بهداشت مزارع به ویژه در هرمزگان از مسائل مهمی است که سازمان دامپزشکی باید سرلوحه کارهای خود جهت حراست از سلامت مردم انجام دهد.

رئوفی با اشاره به تغییر سبک زندگی مردم در عصرکنونی و دو چندان شدن ماموریت سازمان دامپزشکی، خاطرنشان کرد: با تغییر سبک زندگی، ذائقه و نوع غذاهای مردم در جامعه امروزی، وظیفه سازمان دامپزشکی در حراست از سلامت مردم بسیارسنگین شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان افزود: با وجود اقدامات بسیار مناسب سازمان دامپزشکی برای حفاظت از سلامت مردم، تبلیغات سوئی علیه تلاش‌های این مجموعه خدوم صورت می‌پذیرد و سلامت انواع محصولات تولیدی را بدون دلیل زیرسوال می‌برند که وظیفه مهم مسئولان آگاه‌سازی مردم از واقعیت‌هاست.

وی گفت: تبلیغات گسترده شبکه‌های ماهواره‌ای در تبلیغ انواع مواد غذایی که سلامت آنها مورد تایید نیست، سلامت مردم را در خطر انداخته است و چالش مهم دیگری در عرصه بهداشت است که وظیفه سازمان دامپزشکی در آگاهی بخشی جامعه در این خصوص بسیار مهم است.

وی به راهکار مقابله با تبلیغات سوء شبکه‌های ماهواره‌ای که سلامت مردم را نشانه گرفته‌اند اشاره کرد و افزود: یک هماهنگی بین وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و اداره کل استاندارد نیاز است تا با اطلاع‌رسانی به موقع درباره آثار سوء این تبلیغات فریبنده مردم را از سردرگمی نجات دهند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان عنوان کرد: امروزه رشد جمعیت نسبت به گذشته سرعت بالایی گرفته است و به تناسب نیاز جمعیت امروزی به غذا به ویژه غذاهای سالم بیش از پیش ضروری است که این امر وظیفه کارکنان سازمان دامپزشکی را دوچندان می‌کند.