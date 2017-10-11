به گزارش خبرنگار مهر، جاوید قربان اف بعدازظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران با بیان اینکه مسیر ریلی آستارای ایران و آذربایجان نقش مهمی درترانزیت کالا دارد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۴ کیلومتر از ساخت مسیر ریلی رشت به آستارا باقی مانده است که یک میلیارد دلار هزینه دارد.

وی با اشاره به آمادگی جمهوری آذربایجان برای سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در پروژه ریلی آستارا به رشت، افزود : خط آهن رشت به آستارا در مرحله بروکراسی اداری قرار دارد و وزرای ایرانی و آذری عضو کمسیون های همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان طی روزهای آینده در رابطه با تسریع در اجرای خط ریلی رشت به آستارا مذاکراتی را خواهند داشت.

قربان اف با بیان اینکه تنها ۱.۵ کیلومتر ایجاد خط ریلی در خاک ایران و در پروژه ریلی آستارا-آستارا باقی مانده است، گفت: تا چهار ماه آینده ساخت و تکمیل پروژه خط ریلی بین المللی آستارا-آستارا و بارانداز این خط ریلی در خاک ایران به اتمام خواهد رسید.

مدیر عامل راه آهن جمهوری آذربایجان با تاکید بر اینکه خط ریلی فوق سود کلانی را نصیب دو کشور می کند، افزود : هدف ما از راه آهن بین المللی آستارا-آستارا، اتصال خلیج فارس به دریای سیاه است.

قربان اف ادامه داد: ظرف ۴۰ روز آینده یک باب پایانه کانتینری بار را در آستارای ایران ایجاد خواهیم کرد تا مقدمات ورود نخستین قطار رسمی به خاک جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

وی تصریح کرد: امروز حجم ترانزیت کالا از روسیه به ایران از طریق دریا افزایش یافته است و با تکمیل این راه ریلی فرصت بسیار خوبی برای تجار کشورهای منطقه ایجاد می کند.