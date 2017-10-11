به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد مظفری امروز در همایش راهوران محله که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از عمده‌ترین دلایل تلفات جاده‌ای، واژگونی خودرو به دلیل خواب‌آلودگی ناشی از خستگی رانندگان است.

وی بیان کرد: یکنواخت بودن جاده‌های استان اغلب رانندگان را بعد از چند ساعت رانندگی دچار خستگی و خواب ‌آلودگی می‌کند به همین دلیل ضرورت ایجاد ایستگاه‌هایی برای استراحت رانندگان به شدت احساس می‌شد.

مظفری با اشاره به اینکه ایجاد مجتمع‌های بین‌راهی برای رفع این مشکل بسیار راهگشا است، افزود: ایجاد این مجتمع‌ها هزینه‌های بسیاری دارد و نیازمند مشارکت بخش خصوصی است اما به طور موقت برای رفع این نیاز، اقدام به راه ادازی ایستگاه‌های موقت شده است.

رئیس پلیس راه استان یزد بیان کرد: به همین منظور ۲۰ ایستگاه موقت برای استراحت رانندگان در محورهای استان یزد راه‌اندازی شد که این ایستگاه‌ها بر حسب نیاز محورهای استان در مناطق مختلف ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه سرعت بالا نیز یکی از عمده‌ترین دلایل تصادفات در جاده های برون شهری است، افزود: نصب دوربین های ثبت سرعت در سطح جاده ها توانسته تا حد زیادی از تصادفات بکاهد.

مظفری ادامه داد: نصب این دوربین‌ها همچنین نیاز به حضور فیزیکی پلیس در محورها را کاهش داده و از توان پلیس در دیگر بخش‌ها استفاده می شود.

رئیس پلیس راه استان یزد خاطرنشان کرد: دوربین های نصب شده به صورت مستمر و منظم کار نظارت بر نحوه رانندگی را رصد و ثبت می کنند و امیدواریم نصب این دوربین ها همچنین راه اندازی مرکز مونیتورینگ ناجا در استان بتواند نقش اثرگذار خود را در رصد تخلفات از طریق سامانه کنترل ایفا کند.

مظفری تاکید کرد: وجود سامانه های هوشمند کنترل و ثبت تخلفات رانندگی در تمام محورهای ارتباطی یزد موجب پیشگیری و کاهش حوادث رانندگی شده است.