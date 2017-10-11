ابوالفضل خوشنویس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان ثبتی اوقاف استان‌های یزد، اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان برای شرکت در یک دوره آموزشی در یزد گردهم می آیند.

وی افزود: این گردهمایی به منظور افزایش دانش تخصصی و علمی همچنین افزایش سطح فعالیت های تخصصی کارکنان دوره آموزشی کارشناسان ثبتی ادارات اوقاف و امور خیریه استان‌های یاد شده برگزار می شود.

خوشنویس خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی قرار است در دانشکده علوم قرآنی میبد برگزار شود.

معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: قرار است در این دوره آموزشی سرفصل های آموزشی مانند کلیات حقوق ثبت، شناسایی موقوفات و دسته بندی و اسکن اسناد به مدت سه روز در یزد برگزار شود.

وی یادآور شد: این دوره آموزشی از روز شنبه ۲۲ مهر ماه لغایت دوشنبه ۲۴ مهر ماه برگزار خواهد شد.