مصاف کاپیتان و سرمربی تیم ملی در مشهد/ شن سا در انتظار چهارمین پیروزی پیاپی

به گزارش خبرنگار مهر، درهفته هفدهم لیگ برترفوتسال باشگاههای کشورکه روز جمعه سوم آذرماه برگزار می شود، شهید منصوری در ورزشگاه شهدای هفتم تیر میزبان تام ایران خودرو تیم دوم لیگ فوتسال کشور می باشد. ضمن اینکه پست اصفهان باید به مصاف هیئت فوتبال گیلان در شهر رشت برود . اما بازرگانی تبریز در سالن 2 هزار نفری شهرداری این شهر پذیرای راه ساری خواهد بود . راه آهن در ورزشگاه صها میزبان ارم کیش می باشد و دانشگاه آزاد باید در تهران میزبان صدرای شیراز باشد.

همچنین علم و ادب مشهد و استقلال تهران که مربیان خود را همراه تیم ملی در ایتالیا داشتند، جذاب ترین دیدار را در هفته هفدهم لیگ فوتسال برگزار کنند. در این دیدار حسین شمس به عنوان سرمربی تیم ملی هدایت علم و ادب را برعهده خواهد داشت و محمدرضا حیدریان کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران نیز هدایت تیم استقلال را برعهده دارد.