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۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۱۰

یک دیپلمات ایرانی در گفتگو با مهر :

البرادعی ایران را مکلف به حل موضوعات باقیمانده با آژانس ندانست / "نم" در بیانیه‌ای محکم از ایران حمایت کرد

البرادعی ایران را مکلف به حل موضوعات باقیمانده با آژانس ندانست / "نم" در بیانیه‌ای محکم از ایران حمایت کرد

یک دیپلمات آگاه در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد : پروژه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه اراک همچنان در دستور کار کمیته فنی آژانس باقی مانده و برای طرح مجدد آن نیازی به درخواست مجدد ایران نیست .

این دیپلمات حاضر در نشست امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تلاشهای آمریکا و فرانسه که در پی حذف پروژه همکاری های ایران و آژانس در خصوص اراک بودند ناموفق ماند و آژانس در مقابل این دو کشور قرار گرفت .

وی افزود : آژانس معتقد بود این همکاری مغایرتی با قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت ندارد و چون موضوع ایمنی نیروگاه است آژانس موظف است این همکاری را انجام دهد .

وی توضیح داد : سر انجام برای اینکه شورای حکام دچار تفرقه نشود توافق شد فعلا در مورد این موضوع تصمیم گیری نشود ولی این به معنای حذف پروژه نیست .

این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه پروژه همکاری ایران و آژانس در خصوص اراک همچنان در دستور کار کمیته فنی باقی مانده است، تاکید کرد : ایران خواهان آن است که در آینده نزدیک در مورد این موضوع تصمیم گیری شود .

به گفته وی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در محل این آژانس تاکید کرده است که ایران همکاری های خود و آژانس را در چارچوب موافقتنامه سیف گارد تعریف کرده و در این چارچوب توافق شده همکاری می کند و با توجه به اینکه موضوعات باقیمانده از موضوع ایران خارج از تعهدات ایران و آژانس است، تهران تکلیفی برای انجام آنها ندارد .

البرادعی همچنین خواستار بازگشت طرف های درگیر در موضوع هسته ای ایران به میز مذاکره شد و گفت : این بهترین راه حل برای مسئله است .

در جلسه صبح امروز آژانس بیانیه تعدادی از کشور ها در خصوص فعالیت های هسته ای ایران قرائت شد و کشورهای عضو جنبش تعهد در بیانیه خود که توسط نماینده کوبا قرائت شد حمایت قاطع خود را از موضع ایران اعلام کردند .

بیانیه ایران در نشست عصر امروز شورای حکام که تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد خوانده می شود و سپس در همین نشست رئیس جلسه به جمع بندی بیانیه ها خواهد پرداخت .

به گزارش مهر، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست  جاری ( نشست ماه نوامبر) هیچ قطعنامه یا بیانیه ای در خصوص فعالیت های هسته ای ایران صادر نخواهد کرد.
کد مطلب 411160

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