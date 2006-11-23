این دیپلمات حاضر در نشست امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تلاشهای آمریکا و فرانسه که در پی حذف پروژه همکاری های ایران و آژانس در خصوص اراک بودند ناموفق ماند و آژانس در مقابل این دو کشور قرار گرفت .



وی افزود : آژانس معتقد بود این همکاری مغایرتی با قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت ندارد و چون موضوع ایمنی نیروگاه است آژانس موظف است این همکاری را انجام دهد .



وی توضیح داد : سر انجام برای اینکه شورای حکام دچار تفرقه نشود توافق شد فعلا در مورد این موضوع تصمیم گیری نشود ولی این به معنای حذف پروژه نیست .



این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه پروژه همکاری ایران و آژانس در خصوص اراک همچنان در دستور کار کمیته فنی باقی مانده است، تاکید کرد : ایران خواهان آن است که در آینده نزدیک در مورد این موضوع تصمیم گیری شود .



به گفته وی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در محل این آژانس تاکید کرده است که ایران همکاری های خود و آژانس را در چارچوب موافقتنامه سیف گارد تعریف کرده و در این چارچوب توافق شده همکاری می کند و با توجه به اینکه موضوعات باقیمانده از موضوع ایران خارج از تعهدات ایران و آژانس است، تهران تکلیفی برای انجام آنها ندارد .



البرادعی همچنین خواستار بازگشت طرف های درگیر در موضوع هسته ای ایران به میز مذاکره شد و گفت : این بهترین راه حل برای مسئله است .



در جلسه صبح امروز آژانس بیانیه تعدادی از کشور ها در خصوص فعالیت های هسته ای ایران قرائت شد و کشورهای عضو جنبش تعهد در بیانیه خود که توسط نماینده کوبا قرائت شد حمایت قاطع خود را از موضع ایران اعلام کردند .



بیانیه ایران در نشست عصر امروز شورای حکام که تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد خوانده می شود و سپس در همین نشست رئیس جلسه به جمع بندی بیانیه ها خواهد پرداخت .



به گزارش مهر، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست جاری ( نشست ماه نوامبر) هیچ قطعنامه یا بیانیه ای در خصوص فعالیت های هسته ای ایران صادر نخواهد کرد.

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