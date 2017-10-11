برخورد خودروی سواری با تریلی مرگ دو نفر را به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، این اتفاق عصر امروز چهارشنبه اتفاق افتاد و متاسفانه در این حادثه دو سرنشین پراید در دم جان باختند.
دو سرنشین ۲۳ساله و۲۴ساله پراید براثر شدت جراحات وارده قبل از رسیدن اورژانس جان باختند.
هنوز دلایل این حادثه مشخص نشده است.
تبریز - برخورد خودروی سواری پراید با تریلی در محور مرند – جلفا مرگ دو نفر را به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، این اتفاق عصر امروز چهارشنبه اتفاق افتاد و متاسفانه در این حادثه دو سرنشین پراید در دم جان باختند.
دو سرنشین ۲۳ساله و۲۴ساله پراید براثر شدت جراحات وارده قبل از رسیدن اورژانس جان باختند.
هنوز دلایل این حادثه مشخص نشده است.
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