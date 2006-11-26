اجباری در انتصاب پزشکان در راس دانشگاه های علوم پزشکی وجود ندارد

دکتر حسن امین لو - معاون امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ریاست یک دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی باید از نظر سیاسی دارای سوابق مثبت و خوب، توان مدیریتی و سوابق علمی مناسبی باشد. مجموعه این پارامترها در انتخاب وی از سوی وزیر بهداشت و معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی موثر است.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس این مشخصات صلاحیت ریاست یک دانشگاه علوم پزشکی را تأیید می کند و حکم آن فرد صادر می شود.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با این وجود هیچ اجباری برای انتخاب از میان متخصصان گروه بالینی وجود ندارد و در حال حاضر نیز چند تن از روسای دانشگاه های علوم پزشکی از گروه علوم پایه انتخاب شده اند.

وی دلیل انتخاب تعداد بیشتر روسای دانشگاه های علوم پزشکی از میان گروه بالینی را وجود تعداد زیاد متخصصان این گروه در رده های میانی مدیریتی عنوان کرد و گفت: در وزارت بهداشت اکثریت با پزشکان و متخصصان بالینی است و فراوانی این مشخصات در این گروه بیشتر است و به طور طبیعی بیشتر از این گروه انتخاب می شوند.