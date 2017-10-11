لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی احساس مسئولیت و جهش فکری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری امشب در آیین افتتاح نمایشگاه و دومین جشنواره صنایع برتر یزد با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تقدیر از برگزاری چنین جشنواره و نمایشگاهی اظهار داشت: در روایات داریم که هر کس دو روز را مانند هم داشته باشد مغضوب است و این روایت بر همه مسائل از جمله معنوی، دنیوی و علمی نیز دلالت دارد و می رساند که دین اسلام به قدری در پیشرفت دقیق است که فرد مسلمان نباید دو روز را مثل هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه انسان همواره باید به فکر پیشرفت و ترقی باشد، ادامه داد: فرمایش ائمه ما و خواسته دین اسلام بر این است و خداوند به انسان قدرت تفکر و تعقل داده است تا بر اساس آن به پیشرفت برسد و این یکی از دستورات الهی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر یزد با بیان اینکه خداوند در درون انسان استعدادهایی نهاده است که باید شکوفا و روشن شود افزود: در وجود ما چیزهایی نهفته است که انبیاء نیز به دنبال بازگشایی وجود انسان از طریق تفکر و تعقل و هدایت انسان بودند و روشن است که انسان به هر چیزی دست خواهد یافت به شرط ان که تلاش کند.

وی با انتقاد از اینکه بشر در مواردی از قدرت فکر استفاده نمی کند و این نعمت خدا را نادیده می گیرد عنوان کرد: مسئولین باید استعدادها را مدیریت و حمایت کنند و نخبگان نیز دغدغه خاطر برای کشور داشته باشند و با همت خود بتوانند راهگشا باشند.

آیت الله ناصری با انتقاد از اینکه هنوز هم به دنبال شکوفایی استعدادها نیستیم و خلاقیت و نوآوری را مورد توجه قرار نمی دهیم گفت: در بسیاری از امور از جمله خودروسازی لنگ می زنیم که با گذشت ۵۰ سال از داشتن خودروسازی در کشور هنوز از بسیاری از رقبا به شدت عقب هستیم.

وی تصریح کرد: در مسئله هواپیماسازی نیز استعدادهایی داریم که مورد حمایت نیست و کسی به آن توجه نمی کند اما اگر در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار بگیریم قطعا به جایگاهی رفیع در عرصه اقتصاد دست خواهیم یافت.

نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: در صنایع عمومی و مصرفی مردم نیز اگر مانند صنایع نظامی و دفاعی و پزشکی ورود کرده بودیم امروز نباید در چنین وضعیتی قرار داشته باشیم که به واردات فکر کنیم و یا اینکه به دلیل بی توجهی به نوآوری و خلاقیت از تولیدات مشابه خارجی جا بمانیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه نیز دغدغه وجود داشته باشد اظهار داشت: پیشرفت و نواوری و خلاقیت به برنامه نیاز دارد و باید به راه حل آن دست پیدا کرد که لازم است مسئولان و مدیران در سطح فعالیت های خود به این مهم توجه کنند.

آیت الله ناصری افزود: کشور به تحرک و پویایی و جهشی جدی با روحیه ای امیدوارانه نیاز دارد و باید به شدت در این زمینه احساس مسئولیت شود تا فعالیت ها به صورت منسجم و نتیجه بخش باشد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان باید به تولید کالای استاندارد توجه کنند و قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند تا توان رقابت و کسب بازارهای بیشتر را داشته باشند و به سود مداوم برسند نه اینکه به صورت مقطعی سود کسب کنند.