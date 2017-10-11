ابزار تبلیغاتی کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، عصر چهارشنبه در همایش سراسری رؤسای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار کرد: همگان اهمیّت مقوله تبلیغات را می‌دانند اما ابزارهای تبلیغاتی که ما از آن برخورداریم، متناسب با شرایط جامعه نیست.

وی با بیان این که ابزارهای رسانه‌ای بزرگ دنیا در اختیار رژیم صهیونیستی است، افزود: ابزارهای تبلیغاتی که ایادی شیطانی در اختیار دارند، سبب قدرت آن ها شده است، در غیر این صورت آنها نمی‌توانستند نقشه‌های خود را عملی کنند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: متناسب با آنچه که امروز و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمده، شرایط مطلوبی در امر تبلیغات نداریم، برای همین در این حوزه نیازمند تحولات اساسی و بنیادین هستیم.

وی عملکرد و رفتار مسئولان را جزو مظاهر انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: رفتار مسئولان مهم‌ترین ابزار تبلیغاتی است، وقتی مردم با مظاهر انقلاب یعنی مسئولان نظام و سلامتی آن ها مواجه شوند انقلاب ما بیمه خواهد شد.

امام جمعه گرگان خاطرنشان کرد: تبلیغات باید مطابق با شرایط زمان باشد، یکی از معجزات انبیای الهی این بود که شیوه صحبت با مردم را می شناختند.

وی با بیان این که عمل بهترین مروج اسلام است، گفت: نزدیک به نیمی از جمعیت کشور امام خمینی(ره) و انقلاب را ندیده‌اند و باید با تبلیغ آن ها را معرفی کرد.

آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید برای مدارس و دانشگاه‌ها برنامه داشته باشد و دستاوردهای انقلاب اسلامی و برکات نظام را تبلیغ کند.

وی اظهار کرد: باید در کتاب‌های درسی مباحث مربوط به انقلاب اسلامی با وجه به شرایط سنی دانش‌آموزان گنجانده شود.