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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۳۹

استاندار گلستان:

شورای هماهنگی گلستان نیازمند نقشه راه است

شورای هماهنگی گلستان نیازمند نقشه راه است

گرگان- استاندار گلستان گفت:‌ شورای هماهنگی تبلیغات کشور ‌برای خود نقشه راه ترسیم کرده و در استان‌ نیز نیازمند شکل استانی آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، چهارشنبه، در همایش سراسری رؤسای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از مظلوم‌ترین نهادهای کشور است که باید تدبیری اتخاذ شود تا از مظلومیت خارج شود.

وی با بیان که  شورای هماهنگی تبلیغات کشور ‌برای خود نقشه راه ترسیم کرده و در استان‌ نیز نیازمند شکل استانی آن هستیم، از سهم ۴۷ درصدی روستاییان در جمعیت گلستان خبرداد و گفت: روستائیان یکی از مهم‌ترین مردم هستند و باید شورا برنامه ویژه‌ای برای آنها ترسیم کند.

استاندار گلستان با تاکید بر لزوم حفظ هویت انقلابی در روستان اظهار کرد: اگر برنامه های توسعه‌ای ما با هویت انقلابی مغایر باشد مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان این که مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسئولیت الگوسازی نظام را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: با همه هجمه هایی که نسبت به نظام اسلامی وجود داشته و دارد، این نظام کارهای بسیار بزرگی را انجام داده است که باید از آن‌ها دفاع کرد.

کد مطلب 4111629

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