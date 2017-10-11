جام قهرمانی لیگ برتر ساحلی به دریانوردان پارس جنوبی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پارس جنوبی بوشهر چهارشنبه شب در آخرین دیدار لیگ برتر فوتبال ساحلی، با نتیجه ۲ به یک شهرداری بندرعباس را شکست داد و قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

در پایان این مسابقه جام قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی به تیم دریانوردان پارس جنوبی تقدیم شد.

در این مراسم ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال، باستی معاون استاندار بوشهر، یوسفی مدیرعامل منطقه ویژه پارس و تعدادی از چهره‌های شاخص ورزشی حضور داشتند.

تیم دریانوردان پارس جنوبی با کسب پنج عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم فوتبال ساحلی کشور است.